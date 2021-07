Verdächtige in der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse werden den Medien vorgeführt.

Joseph Odelyn/AP/dpa

Port-au-Prince. Nach dem Mord an Haitis Präsident Jovenel Moïse präsentiert die Polizei die mutmaßlichen Täter - kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft. Von wem kam der Auftrag?

Der Mord an Haitis Präsident Jovenel Moïse geht nach Angaben der Polizei auf das Konto einer Söldnertruppe aus dem Ausland. Die Nationalpolizei des Karibikstaats führte am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Port-au-Prince 15 Männe