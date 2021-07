Polizisten mit gezogenen Waffen suchen nach Verdächtigen im Mordfall des haitianischen Präsidenten Jovenel Moise, in Port-au-Prince.

Joseph Odelyn/AP/dpa

Port-au-Prince. Haiti unter Schock: Mitten in der Nacht wird der Staatspräsident erschossen. Die Nationalpolizei hat nun kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft als Täter identifiziert.

Den Mord an Haitis Präsident Jovenel Moïse sollen 26 kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft begangen haben. Haitis Nationalpolizei führte am in ihrem Hauptgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince 15 festgenomme