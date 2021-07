Biden: US-Einsatz in Afghanistan endet am 31. August

„Ich werde nicht noch eine weitere Generation Amerikaner in den Krieg nach Afghanistan schicken“: Joe Biden.

Evan Vucci/AP/dpa

Kabul. Am 11. September sollte Schluss sein mit dem US-Einsatz in Afghanistan. Jetzt endet die Mission sogar noch etwas früher - obwohl die Taliban auf dem Vormarsch sind.

Der Militäreinsatz der USA in Afghanistan endet nach den Worten von Präsident Joe Biden am 31. August. „Der Abzug verläuft sicher und geordnet“, sagte Biden in einer Ansprache aus dem Weißen Haus. „Ich werde nicht noch eine weitere Generati