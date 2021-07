Menschen stehen in Zyperns Hauptstadt Nikosia am Grenzübergang zum türkischen Teil der Stadt.

picture alliance / Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nikosia. Wer in Nikosia in den nördlichen Teil der Stadt will, muss über eine Grenze. Die türkische Seite will auf Zypern ihren eigenen Staat - die EU ist strikt gegen eine offizielle Teilung des Landes.

Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nie eine Zwei-Staaten-Lösung für das geteilte Zypern akzeptieren.Dies erklärte sie am Donnerstag nach einem Treffen mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades i