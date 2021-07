Martin Hebner (AfD) ist tot.

dpa/Britta Pedersen

Berlin. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist tot. Der 61-Jährige starb am Mittwoch nach schwerer Krankheit, wie die Partei mitteilte. Die AfD würdigte den Bayern aus Dießen am Ammersee via Twitter als "außergewöhnlich liebenswerten, zugl