Die NRW-Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nimmt viele Corona-Maßnahmen zurück.

Düsseldorf. Weniger Nachverfolgung von Kontakten, Festivals und Volksfeste, Öffnung der Diskotheken: Die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen geht nach Meinung der Kritiker ein zu hohes Wagnis ein.

Die weitreichende Lockerung der Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen stößt auf Skepsis. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach stufte die Schritte am Donnerstag als verfrüht ein.„Wir sind in einer Phase, in der die Fallzahlen wieder ste