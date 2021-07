Angriff auf türkischen Journalisten in Berlin

Der in Deutschland lebende türkische Journalist Erk Acarer steht nach eigenen Angaben unter Polizeischutz.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Berlin. Der im deutschen Exil lebende Journalist Erk Acarer ist in der Türkei angeklagt, weil er sensible Informationen über staatliche Aktivitäten veröffentlichte. Nun ist Acarer in Berlin angegriffen worden.

Der regierungskritische türkische Journalist Erk Acarer, der im deutschen Exil lebt, ist in Berlin angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei wurde Acarer am Mittwochabend im Berliner Stadtteil Rudow im Bezirk Neukölln von mehreren Angrei