Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma tritt Haftstrafe an

Jacob Zuma, ehemaliger Präsident von Südafrika, gestikuliert, während einer Pressekonferenz vor seinem Haus.

Shiraaz Mohamed/AP/dpa

Johannesburg. Seine Amtszeit war von Korruptionsvorwürfen überschattet und er war einer gerichtlichen Anordnung nicht gefolgt: Nun hat der südafrikanische Ex-Präsident Jacob Zuma seine Haftstrafe angetreten.

Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma hat in der Nacht zum Donnerstag eine Haftstrafe angetreten. Nach Polizeiangaben befindet sich der 79-Jährige im EstCourt Correctional Centre in KwaZulu-Natal, einer Provinz an der Ostküste des Landes. Er h