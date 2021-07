Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist gestorben.

Berlin. Nach einer schweren Krankheit ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner gestorben. Er wurde 61 Jahre alt und hinterlässt eine Familie mit vier Kindern.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist am Mittwoch im Alter von 61 Jahren gestorben. Er war bereits lange schwer erkrankt. Die Partei würdigte den Bayern aus Dießen am Ammersee via Twitter als „außergewöhnlich liebenswerten, zuglei