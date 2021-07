Windrad-Republik Deutschland? Energiebranche will den Turbo

Ein Zubau der Windkraft an Land sei für die Energiewende notwendig.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Politik in Deutschland hat Klimaziele angehoben. Dafür braucht es aus Sicht der Energiebranche deutlich mehr Windräder. Doch es gibt viele Konflikte.

Schon jetzt stehen Tausende von Windrädern in Deutschland - vor Ort gibt es oft Proteste dagegen: Verspargelung der Landschaft, zu nahe an Wohngebäuden, Konflikte um den Artenschutz, lautet die Kritik.Doch in den kommenden Jahren sind aus S