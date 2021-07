Mordanschlag de Vries: Sicherheit freier Medien garantieren

Anteilnahme in Amsterdam: Der Mordanschlag auf den Journalisten Peter R. de Vries erschüttert die Niederlande.

Koen van Weel/ANP/AFP

Osnabrück. Der Mordanschlag auf den Journalisten Peter R de Vries in den Niederlanden wirft die Frage auf: Können Journalisten ihren Beruf in Europa nicht mehr sicher ausüben?

Mit Peter R. de Vries ist erneut ein Journalist Opfer eines Mordanschlags in einem Land der Europäischen Union geworden. Das ist erschütternd. Der Fall erinnert an die vor ein paar Jahren auf Malta und in der Slowakei ermordeten Journaliste