In den USA sind Waffen in vielen Staaten leicht erhältlich.

imago images/Joerg Boethling

New York. In New York sterben mehr Menschen durch Waffengewalt und Verbrechen als an Corona. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo zieht daraus Konsequenzen.

Der US-Bundesstaat New York hat wegen der zunehmenden Gewalt mit Schusswaffen den "Katastrophennotfall" ausgerufen. "Wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, sterben jetzt mehr Menschen an Waffengewalt und Verbrechen als an COVID", erklä