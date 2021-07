Fans feiern im Stadion: Wo genau sich die Menschen mit Corona infiziert haben, ist noch unklar.

imago images/Sportimage

Berlin. Angesichts der raschen Ausbreitung der Delta-Variante irritieren die Bilder voller Stadien bei der EM. Nun steht fest: Es gab Infektionen bei dem Turnier. Das gab die europäische Gesundheitsbehörde bekannt.

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat im Zusammenhang mit der Fußball-EM bislang mehr als 2500 Corona-Infektionen gezählt. Lesen Sie auch:Sommerurlaub in Europa: Was geht - und was geht nicht?Wie die EM 2021 die Corona-Zahlen in