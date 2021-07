"Ich glaube, dass wir uns noch stabilisieren werden." Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Partei Die Linke und früherer Fraktionschef im Bundestag, zeigt sich im Interview mit unserer Redaktion kämpferisch.

Osnabrück. Geht da noch was? 2017 errang die Linke bei der Bundestagswahl 9,2 Prozent der Stimmen, aktuell liegt sie in Umfragen nur bei sieben Prozent. Was nun? Fragen an den langjährigen Fraktionschef Gregor Gysi.

Können die Linken das Ruder noch herumreißen und an das Bundestagswahlergebnis von 2017 anknüpfen? Können sie gar ein zweistelliges Ergebnis erzielen, wie einige meinen? Gregor Gysi, langjähriger Fraktionschef im Bundestag, der auch mit 73