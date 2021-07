Der britische Premier Boris Johnson bei einer Pressekonferenz in der Downing Street.

Daniel Leal-Olivas/POOL AFP/AP/dpa

London. Boris Johnson hat trotz Delta-Variante das Ende aller Corona-Maßnahmen in England eingeläutet. Gesundheitsminister Javid spricht von einem „Schutzwall“ durch die Impfung - die Kritik ist dennoch groß.

Trotz stark steigender Neuinfektionen will der britische Premierminister Boris Johnson alle Corona-Maßnahmen in England bald beenden.Vom 19. Juli an fallen Abstandsregeln und Maskenpflicht ebenso weg wie die Vorschrift zum Homeoffice, in Pu