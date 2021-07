Marine Le Pen will Emmanual Macron aus dem Amt drängen, steht aber nach den Regionalwahlen mit leeren Händen da.

Valentine Chapuis/AFP/dpa

Perpignan. Noch vor einer Woche steckte Marine Le Pen eine schwere Wahlschlappe ein. Nun eröffnet die Rechtspopulistin den Kampf um den Élyséepalast. Der Hauptgegner steht bereits fest.

Neun Monate vor der Präsidentenwahl in Frankreich hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen eine klare Kampfansage an ihren möglichen Widersacher Emmanuel Macron gerichtet.„Wir werden diesen Sieg anstreben“, sagte die 52-Jährige am Sonntag vor