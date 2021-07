Der Impfstoff von Biontech steht neben dem Impfstoff Moderna, das Fläschen von Astrazeneca soll bei der Zweitimpfung eher nicht mehr zum Einsatz kommen.

Marcus Brandt/dpa

Berlin. Erstmals seit rund elf Monaten ist die Corona-Inzidenz unter 5 gefallen. Das Robert Koch-Institut gab den bundesweiten Wert am Samstagmorgen mit 4,9 an (Vortag 5,0; Vorwoche 5,9).

Erstmals seit rund elf Monaten ist die Corona-Inzidenz unter 5 gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Samstagmorgen mit 4,9 an (Vortag 5,0; Vorwoche 5,9). Zuletzt hatte der Wert am 30. Juli 2020 mit 4,8 unter