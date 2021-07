Erst Delta-Variante, dann Super-Virus? Lauterbachs unkluger Alarm

Gilt als ausgewiesener Experte und Warner: Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD.

Kay Nietfeld/dpa

Osnabrück. Steckt in der Debatte um die Delta-Variante nicht schon genug Hysterie? Die Warnung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach vor einem Super-Coronavirus stellt vieles in den Schatten, was es bislang an Alarmismus gab.

In Krisenzeiten haben Endzeitszenarien Hochkonjunktur. Das war schon in den Zeiten von Pest und Cholera so. Deshalb verwundert es nicht, dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft seit knapp eineinhalb Jahren zu einem extremen Stresstes