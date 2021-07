Jens Spahn bestätigt die hohe Wirksamkeit einer Kreuzimpfung.

imago images/Metodi Popow

Berlin. Nach der überraschend geänderten Astrazeneca-Empfehlung der Ständigen Impfkommission hat sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn für die Kreuzimpfung ausgesprochen.

"Es wird sehr zügig gehen können, die Empfehlung umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist", sagte der CDU-Politiker nach Beratungen mit seinen Länder-Kolleginnen und -Kollegen am Freitag in Berlin. Die Impfkommission hatte am Vort