Allen Weisselberg, Finanzchef der Trump-Organisation, hinter Donald Trump und Trumps Sohn Donald Trump Jr.

Evan Vucci/AP/dpa/Archivbild

New York. Angefangen hatten die Ermittlungen wegen Schweigegelds für angebliche Trump-Affären. Nun liegt die erste strafrechtliche Anklage gegen das Firmenimperium des Ex-US-Präsidenten auf dem Tisch.

Nach jahrelangen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft in New York erstmals strafrechtliche Anklage gegen die Geschäftspraktiken der Trump-Organisation.In der Anklage vor einem New Yorker Gericht wird dem Konzern sowie seinem Finanzche