Allen Weisselberg, Finanzchef der Trump-Organisation, hinter Donald Trump und Trumps Sohn Donald Trump Jr.

Evan Vucci/AP/dpa/Archivbild

New York. Schon seit mehr als zwei Jahren wird in New York gegen die Trump-Organisation ermittelt, jetzt gibt es eine erste Anklage. Noch ist Donald Trump nicht direkt beteiligt - das könnte sich aber ändern.

Nach jahrelangen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft in New York erstmals Anklage gegen die Geschäftspraktiken der Trump-Organisation. In der am Donnerstag veröffentlichten Anklage vor einem New Yorker Gericht wird dem Konzern sowie