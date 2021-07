Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war beim Livetalk "Brigitte Live" in Berlin zu Gast.

Berlin. In einem Livetalk mit Journalistinnen der Zeitschrift "Brigitte" hat Annalena Baerbock die Plagiatsvorwürfe zurückgewiesen.

In der Debatte um ihr Buch hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Kritik zurückgewiesen. "Ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen", sagte Baerbock am Donnerstagabend in einem Gespräch mit Journalistinnen der Zeitschrift "