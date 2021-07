Zahl der Infizierten in Europa steigt wieder

Ein Frau hält vor einem Bäckereigeschäft ihren Mundschutz in der Hand.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Kopenhagen. Das Infektionsgeschehen hatte sich in Europa über die letzten Wochen zuletzt beruhigt. Doch nun steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an, warnt die WHO.

Der Europadirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor einer neuen Welle von Corona-Infektionen.Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Hans Kluge, dass durch die Lockerungen der Beschränkungen in vielen Ländern und die ver