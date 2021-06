Der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld verstarb im Alter von 88 Jahren in seiner Heimat New Mexico.

dpa/Nubar Alexanian

Taos. Unter Präsident George W. Bush war Donald Rumsfeld Verteidigungsminister der USA. Er ist nun im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot, das bestätigte seine Familie via Twitter. Bei seinem Tod war er von seiner Familie umgeben in seiner Heimat Taos in New Mexico. Geboren wurde Rumsfeld am 9. Juli 1932 in Chicag