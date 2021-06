Goethe-Institut in Belarus muss Arbeit einstellen

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko reagiert mit Gegenmaßnahmen auf EU-Sanktionen.

Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa/Archivbild

Minsk. Der Staatsapparat um Präsident Alexander Lukaschenko unterdrückt in Belarus die demokratische Opposition. Die EU hat mit Sanktionen reagiert - das hat nun Gegenmaßnahmen zur Folge.

Das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst müssen in Belarus auf Druck der Behörden ihre Arbeit einstellen. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Dies ist demnach eine Antwort der autoritären Führung in Minsk au