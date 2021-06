Bewohner in Zvimba, Simbabwe, lassen ihre Temperatur messen, bevor sie sich im örtlichen Krankenhaus behandeln lassen.

Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Genf. Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Erstmals seit Mitte April steigt weltweit die Zahl der Neuinfketionen. Besorgniserregend ist die Lage in Afrika.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen weltweit ist vergangene Woche erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Gleichzeitig wurden weltweit so wenig Todesfälle durch