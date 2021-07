Bundeswehrsoldaten der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) bei einer Einsatzübung.

Kay Nietfeld/dpa

Osnabrück. Nach diversen Skandalen hat die Regierung dem Kommando Spezialkräfte (KSK) strenge Reformen verordnet. Doch was bringen sie wirklich? Hat das KSK noch eine Zukunft?

Hitlergrüße, verschwundene Munition und rechte Chat-Gruppen – damit ist die Eliteeinheit KSK in die Negativschlagzeilen gekommen. Mit einem Katalog an Reformen will Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer (CDU) das Kommando Spezia