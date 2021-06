Paar muss nach Drohschreiben in Haft

Die Angeklagten begrüßen sich im Saal des Stuttgarter Landgerichts.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Sie verschickten Drohschreiben, um das System zu ändern. An Politiker, Verbände, Gerichte. Alles erfolglos. Dann wollten sie Taten folgen lassen - und scheiterten erneut. Nun muss ein Paar aus Stuttgart ins Gefängnis.

Als der Richter das Urteil begründet, sucht der Mann auf der Anklagebank verloren Halt im Raum. Er schaut immer wieder seine Anwälte an, als könne er nicht fassen, was da gerade um ihn herum passiert.Er fasst sich zitternd an die Stirn, zup