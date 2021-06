Die Plagiatsvorwürfe gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beziehen sich auf ihr Buch "Jetzt".

Christoph Soeder/dpa

Wien. Ein Plagiatsjäger behauptet, Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock habe in ihrem neuen Buch ganze Textpassagen abgeschrieben. Die Partei spricht von versuchtem Rufmord, auch der Verlag weist die Kritik zurück.

Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber wirft der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, in ihrem Buch abgeschrieben zu haben – was die Grünen entschieden zurückweisen. In einem Blogbeitrag legt Weber Baerbock zur La