Im Van Gogh Museum in Amsterdam wird gerade eine neu entdeckte Zeichnung des Künstlers ausgestellt. Eine Maske muss im Gebäude niemand mehr tragen.

AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Berlin/Amsterdam. In Holland gelten ab Samstag gelockerte Corona-Hygieneregeln. Hier sind die aktuellen Bestimmungen und Regeln für das Nachbarland.

Die Niederlande machen am Samstag einen Schritt Richtung "alter Normalität", wie Premierminister Mark Rutte sagte. Mehrere Corona-Regeln fallen ab 25. September weg. Was Reisende aus Deutschland dennoch beachten müssen.Einreise in die Niede