Hohe Sterblichkeit in Pflegeheimen in Corona-Wellen

Kurz vor dem Jahreswechsel gab es 80 Prozent mehr Sterbefälle in den Einrichtungen.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Pflegeheime zählten in den ersten beiden Corona-Wellen überdurchschnittlich viele Todesfälle. Mit strengen Maßnahmen wurde gegengesteuert. Doch das belastete die Pflegebedürftigen schwer, wie eine AOK-Erhebung zeigt.

Die Sterblichkeit in Pflegeheimen lag in den ersten beiden Corona-Wellen im Frühjahr und Herbst 2020 nach Angaben des AOK-Bundesverbands deutlich über dem Mittel der Vorjahre. Wie der Verband am Dienstag unter Verweis auf den „Pflegereport