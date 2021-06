EM-Achtelfinale vor 45.000 Fans: Machen wir uns so alles kaputt?

Es sind Bilder wie diese aus Kopenhagen, die bei vielen ein ungutes Gefühl hinterlassen. In London sollen nun noch mehr Fans im Stadion erlaubt sein.

Imago Images/Goran Stanzl

London. Am Dienstagabend dürfen erstmals während dieser EM 45.000 Fans in das Wembley-Stadion. Bei den Spielen danach sollen es sogar noch mehr werden. Das sorgt für große Sorgen.

Vor dem EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland wird die Kritik an der Zuschauer-Aufstockung für das Wembley-Stadion und am Fanverhalten in der Coronavirus-Pandemie lauter. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte mit Blick auf die