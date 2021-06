Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wendet sich an die Ständige Impfkommission.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Karl Lauterbach hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, ihre eingeschränkte Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern zu überdenken. Die Delta-Variante stelle eine zu große Gefahr dar.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach begründet seine Forderung so: "In Großbritannien sind bereits viele Kinder mit Covid in der Klinik. Die Ständige Impfkommission argumentiert, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante