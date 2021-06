USA fliegen Luftangriffe in irakisch-syrischer Grenzregion

US-Präsident Joe Biden habe die Luftangriffe angeordnet.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Die Ziele der Luftangriffe seien Einrichtungen, die pro-iranische Gruppen für eine Serie von Anschlägen gegen US-Personal im Irak genutzt hatten. Biden will damit Handlungsbereitschaft demonstrieren.

Die USA haben am Sonntag in der irakisch-syrischen Grenzregion Luftangriffe auf mehrere Ziele geflogen, die nach US-Angaben von pro-iranischen Milizen genutzt wurden. Das teilte Pentagon-Sprecher John Kirby in Washington mit.Von diesen Einr