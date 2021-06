Massengräber und brennende Kirchen: Wo bleibt der Papst?

Vermied bisher eine Bitte um Vergebung für das Leid und den Tod indigener Kinder in katholischen Internaten in Kanada: Papst Franziskus.

VATICAN MEDIA /CPP / IPA via www.imago-images.de

Osnabrück. In kanadischen Indigenen-Gebieten sind erneut zwei Kirchen durch Brände zerstört worden. Vorausgegangen war die Entdeckung von Massengräbern auf dem Gelände ehemaliger katholischer Internate. Wo bleibt der Papst?

Es waren systematische Verbrechen im Namen Gottes und der Nation: Zehntausende von Kindern sind in Kanada ihren indigenen Familien entrissen und in Umerziehungsschulen gesperrt worden. Insgesamt 150.000 Menschen wurden so im Lauf der Jahre