Osnabrück. CDU und CSU wollen die Einführung einer neuen Rente prüfen. Das erregt Aufmerksamkeit, steht die Altersvorsorge doch vor großen Herausforderungen. Aber was taugt der Vorschlag einer „Generationenrente"? Eine Analyse.

Wie ist der Plan? Die Union will laut ihrem gerade vorgestellten Wahlprogramm eine „Altersvorsorge von Geburt an“ prüfen. Ihr schwebt ein Pensionsfonds vor, in den der Staat monatlich einen bestimmten Betrag einzahlt. Am Ende stünde – nachdem das Geld über Jahrzehnte angelegt war - ein namhafter Betrag fürs Leben im Alter, so der Grundgedanke.



„Unser Ziel ist es, mit einem attraktiven Instrumentenmix, Altersarmut wirksam zu vermeiden“, heißt es. Es soll sichergestellt werden, dass das Geld vor staatlichem Zugriff geschützt ist, also nicht etwa ein Finanzminister auf die Idee kommt, das Geld für andere Zwecke als die Altersvorsorge zu nutzen. Details wie Laufzeit und genaue Höhe der Einzahlungen nennt die Union bislang nicht; sie belässt es im Wahlprogramm bei gerade einmal sieben allgemein gehaltenen Zeilen. Frühere Entwürfe sahen vor, dass der Staat von der Geburt an bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind 100 Euro pro Monat in einen Generationen-Pensionsfonds einzahlen soll.

Was ist neu? Es wäre der Einstieg in eine starke kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle – und nicht nur für diejenigen, die es sich finanziell leisten können. Die Idee ist auch deshalb interessant, weil das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung wegen der Überalterung der Bevölkerung an seine Grenzen stößt. Außerdem hat sich die staatlich geförderte Riester-Rente als teuer und wenig effektiv erwiesen, Viele Verträge werden gar nicht mehr bedient. Eine neue Säule könnte also wieder mehr Stabilität ins System bringen.

Was kommt am Ende raus? CDU-Finanzexperte Friedrich Merz, dem Ambitionen für das Amt des Finanzministers nachgesagt werden, hat den Vorschlag der Union konkretisiert. Merz sagte der „FAZ“, bei einem monatlichen Sparbetrag von 50 Euro im Monat für jedes Kind würde das Modell den Staat im ersten Jahr „ungefähr 400 Millionen Euro" kosten. Nach 18 Jahren sei man dann bei 8 bis 9 Milliarden Euro. „Dafür steht dann jedem Rentner bei einer normalen Zinsentwicklung ein Kapital von mehr als 200.000 Euro zur Verfügung, selbst wenn er keine eigenen Einzahlungen in seinem Berufsleben mehr geleistet hat."

Der hohe Betrag, der zur Auszahlung kommen könnte, erklärt sich durch die lange Laufzeit und den erhofften Zinseszinseffekt. In anderen Rechenbeispielen war unlängst sogar von deutlich über 600.000 Euro nach heutiger Kaufkraft die Rede – vorausgesetzt, es werden 18 Jahre lang monatlich 100 Euro eingezahlt, der Staatsfonds erwirtschaftet eine Rendite von acht Prozent und die Inflation beträgt zwei Prozent.

Was gibt es zu beachten? Merz, der bis zur Wiederaufnahme seiner politischen Karriere Anfang des vergangenen Jahres Aufsichtsratsvorsitzender beim Vermögensverwalter Blackrock war, mahnt dringend, nicht der Staat, sondern „Profis" müssten den Fonds verwalten. Hinzu kommen die erheblichen zusätzlichen Belastungen für die Steuerzahler, die ja auch schon die gesetzliche Rentenversicherung mit vielen Milliarden unterstützen. Und schließlich ist die Finanzlage des Bundes wegen der Corona-Lage extrem angespannt.

Wie bewerten Experten das Modell? Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts, hat grundsätzliche Bedenken. Er warnt im Gespräch mit unserer Redaktion vor einer Doppelbelastung der erwerbsfähigen Generation. „Diese müsste die Beiträge/Steuern für die Alterssicherung der aktuellen Rentner und die Beiträge/Steuern für den Aufbau des Kapitalstocks für die späteren Rentner aufbringen. Das spricht eindeutig gegen den Vorschlag der Unionsparteien.“

Letzten Endes bedeutet die Einführung eines solchen Rentenfonds nach den Worten des Ifo-Experten nur, „dass die künftigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Rentenversicherung erhöht werden – und zwar noch stärker als dies aus demographischen und reformbedingten Gründen ohnehin schon notwendig ist“. Eine entlastende Wirkung auf die gesetzliche Rentenversicherung würde laut Ragnitz hingegen erst dann eintreten, wenn die Personen, die die Generationenrente erhalten, in den Ruhestand wechseln, "also erst in rund 70 Jahre". Die großen Probleme der Rentenversicherung entstünden aber schon viel früher, ab 2030. „Und dafür liefert der Vorschlag überhaupt keine Lösungen.“

Gibt es Alternativen? Ebenso wie viele andere Wissenschaftler fordert Ifo-Experte Ragnitz, auf die demografische Entwicklung zu reagieren. „Die Herausforderung besteht im Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge bei gleichzeitig geringer Zahl an Erwerbspersonen. Die Politik muss deshalb entscheiden: Entweder sie senkt das Rentenniveau oder sie erhöht die Beitrags- und Steuerbelastung der Erwerbsfähigen – beides ist unerwünscht. Oder sie verlängert die Lebensarbeitszeit, was ebenfalls unerwünscht ist. Das ist ein Dilemma, aber trotzdem braucht es Entscheidungen.“ Insoweit lenke der CDU/CSU-Vorschlag vom eigentlichen Problem ab, kritisiert Ragnitz. Für ihn steht fest: "Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir länger arbeiten wenn die Lebenserwartung steigt. Zur Absicherung von Menschen mit geringen Einkommen sollten wir eine Umverteilung einführen: Dazu könnte man oben etwas wegnehmen und unten die Renten aufstocken.“