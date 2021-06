Das Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz. Die ersten der zwölf bei einem Anschlag in Mali verletzten Blauhelm-Soldaten der Bundeswehr sind in Deutschland gelandet.

Thomas Frey/dpa

Berlin. Die verletzten Blauhelm-Soldaten sind wieder zurück in Deutschland und werden nun medizinisch behandelt. Doch die politische Aufarbeitung geht jetzt erst los.

Alle zwölf bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzten Bundeswehrsoldaten sind zurück in Deutschland. Sie wurden am Samstag und Sonntag heimgeflogen und sind nun zur Behandlung in Kliniken in Ulm und Koblenz.