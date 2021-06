Emmanuel Macron (r), Präsident von Frankreich, begrüßt Anwohner bevor er seine Stimme in einem Wahllokal abgibt.

Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa

Paris. Die Lager von Staatschef Emmanuel Macron und Rechtspopulistin Marine Le Pen steckten bei der ersten Runde der Regionalwahlen eine schwere Schlappe ein. Kann Le Pen nun eine Region für sich entscheiden?

Bei den Regionalwahlen in Frankreich hat sich auch in der zweiten Runde am Sonntag eine geringe Beteiligung abgezeichnet.Nach dem historisch niedrigen Wert von 33,3 Prozent am vergangenen Sonntag blieben abermals viele Wähler der Abstimmung