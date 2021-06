Matt Hancock tritt von seinem Posten als Gesundheitsminister von Großbritannien zurück.

Victoria Jones/dpa

London. Kussfotos und ein Video hatten Matt Hancocks Affäre mit seiner Beraterin aufgedeckt. Nun ist der britische Gesundheitsminister zurückgetreten – als Grund führt er die Corona-Regeln an. Sein Nachfolger steht schon fest.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock ist zurückgetreten. Hancock begründete seinen Rücktritt am Samstag in einem Schreiben an Premierminister Boris Johnson mit einem Verstoß gegen die von seiner Regierung verhängten Corona-Regeln.