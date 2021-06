Spahn kündigt mehr Impfstoff für Juli und August an

Das Wort „Impfung“ ist an einem Aufsteller zu lesen im Impfzentrum Bielefeld.

Friso Gentsch/dpa

Berlin. Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne in Deutschland hat mehr als die Hälfte der Menschen mindestens eine Corona-Impfung hinter sich. Gute Nachrichten kommen von einem Impfstoffhersteller.

Die Versorgung mit Covid-19-Impfstoff in Deutschland wird sich nach Darstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den kommenden Wochen deutlich verbessern.So werde zum Beispiel Moderna im Juli/August doppelt so viel Impfstoff lief