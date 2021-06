Die Einreise nach Dänemark wird für deutsche Besucher Deutschland deutlich einfacher.

dpa

Berlin/Kopenhagen. Die Einreise nach Dänemark ist für deutsche Besucher nun deutlich einfacher. Das Land hat seine Corona-Reiseregeln entschärft. An was Urlauber dennoch denken müssen.

Kurz vor dem offiziellen Start des EU-Impfzertifikats am 1. Juli sind alle 27 EU-Länder an die dafür notwendige gemeinsame Technik angeschlossen. Somit kann ein in Deutschland ausgestellter Nachweis über eine Corona-Impfung, einen frischen