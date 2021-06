Anschlag in Mali: Erster Flieger mit verletzten Soldaten gelandet

Der Airbus A400M der Bundeswehr mit den ersten der zwölf Bundeswehr-Soldaten an Bord landet in Köln.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. 13 Blauhelmsoldaten wurden bei dem Anschlag in Mali teils schwer verletzt, darunter zwölf Deutsche. Die ersten Verletzten landeten am Samstagnachmittag in Köln.

Die ersten der zwölf Bundeswehr-Soldaten, die bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzt wurden, sind zurück in Deutschland. Der Evakuierungsflug einer Maschine vom Typ A400M landete nach Angaben der Luftwaffe am Samsta