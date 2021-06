Anschlag in Mali: Zweiter Flieger hat verletzte Soldaten an Bord

Ein Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr startet beim Start nach Mali, die Maschine ist wieder auf dem Rückweg.

Henning Kaiser/dpa

Berlin. 13 Blauhelmsoldaten wurden bei dem Anschlag in Mali teils schwer verletzt, darunter zwölf Deutsche. Die ersten Verletzten landeten am Samstagnachmittag in Köln, die zweite Maschine ist auf dem Rückweg.

Die ersten der zwölf Bundeswehr-Soldaten, die bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzt wurden, sind zurück in Deutschland. Der Evakuierungsflug einer Maschine vom Typ A400M landete nach Angaben der Luftwaffe am Samsta