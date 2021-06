Anschlag in Mali: Verletzte deutsche Soldaten zurück in Deutschland

Ein Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr startet beim Start nach Mali, die Maschine ist wieder auf dem Rückweg.

Henning Kaiser/dpa

Berlin. Die verletzten Blauhelm-Soldaten sind wieder zurück in Deutschland und werden nun medizinisch behandelt. Doch die politische Aufarbeitung geht jetzt erst los.

Die zwölf bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzten Bundeswehrsoldaten sind zurück in Deutschland. Das zweite Flugzeug mit den restlichen verwundeten Soldaten an Bord landete in der Nacht zu Sonntag in Stuttgart. Sie