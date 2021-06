Im Wahlkreisbüro von Angela Merkel hat es einen Bombenalarm gegeben.

dpa/Kay Nietfeld

Stralsund. Im Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Stralsund hat es am Donnerstag einen Bombenalarm gegeben.

Ein Mann habe am Nachmittag ein verdächtiges Paket am Briefkasten des Gebäudes in der Innenstadt von Stralsund befestigt, teilte die Polizei mit. dpa/Stefan Sauer Das Wahlkreisbüro von Angela Merkel bef