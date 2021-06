Wie sich die Delta-Variante in Deutschland ausbreitet

Berlin. Der Anteil der Delta-Variante springt in Deutschland laut Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb von einer Woche von 8 auf 15 Prozent. Experten hatten mit diesem Wachstum der besorgniserregenden Mutation gerechnet.

In den Daten des RKI ist damit nun in der dritten Woche in Folge eine ungefähre Verdopplung des Delta-Anteils abzulesen. Die Alpha-Variante wird weiter zurückgedrängt.Der aktuelle RKI-Bericht (23. Juni) zeigt folgende Verteilung d