Bei der Arbeit: Russlands Staatspräsident Wladimir Putin. In einem aktuellen Gastbeitrag eckt er mit seiner Interpretation der Ukraine-Krise an.

Alexei Nikolsky/imago images/ITAR-TASS

Osnabrück. Der russische Präsident Wladimir Putin eckt mit einem Gastbeitrag bei "Zeit Online" an. Das zeigt, wie weit die Entfremdung zwischen der EU und Russland vorangeschritten ist. Es muss etwas geschehen.

So schlecht, wie es derzeit um die Beziehung zwischen Russland und der EU bestellt ist, kann es nicht weiter gehen. Diese Einsicht scheint sowohl in Brüssel und Berlin wie auch in Moskau zu wachsen. "Wir können es uns einfach nic