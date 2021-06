Georg Bätzing (links) begrüßt Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln.

dpa/Arne Dedert

Vatikanstadt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist überraschend in den Vatikan gereist. Gerüchten zufolge hängt der Besuch mit dem umstrittenen Kardinal Rainer Maria Woelki zusammen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, ist am Donnerstag überraschend zu einer Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan eingetroffen. Dies teilte die Bischofskonferenz am Morgen via Twitter mit.