Biden sagt illegalen Waffenverkäufen den Kampf an

Angesichts der zunehmenden Gewalt in den USA sagt US-Präsident Joe Biden Waffenhändlern den Kampf an.

Oliver Contreras/Pool Sipa USA/AP/dpa

Washington. Gewaltverbrechen in den USA haben alarmierend zugenommen. Nun will Biden Waffenhändlern an den Kragen, die sich nicht ans Gesetz halten - und die „Händler des Todes“ zur Verantwortung ziehen.

Angesichts der zunehmenden Gewalt in den USA hat US-Präsident Joe Biden Waffenhändlern den Kampf angesagt, die die Gesetze umgehen. An ihre Adresse sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) im Weißen Haus: „Wir werden dafür sorgen, dass Sie n