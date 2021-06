Bundesaußenminister Heiko Maas (M) begrüßt die Teilnehmer zur zweiten Berliner Libyen-Konferenz im Auswärtigen Amt.

Michael Sohn/AP-Pool/dpa

Tripolis. Militärisch hat sich die Lage in Libyen etwas abgekühlt. Von echtem Frieden ist das Bürgerkriegsland aber noch weit entfernt.

Tausende ausländische Kämpfer, Streit über die rechtliche Grundlage für Wahlen, Misstrauen unter Politikern und Milizen: In Reichweite ist ein dauerhafter Frieden in Libyen noch lange nicht.Der ölreiche Wüstenstaat steckt tief in den Nachwe